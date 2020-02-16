İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
Güncel

Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.

İHA16 Şubat 2020 Pazar15:11 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 15:11

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda Müslüm Ç. isimli Askeri Veteriner Okulu'nda görev yapan uzman çavuş, tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Sivil kıyafeti ile çarşıdan evine dönen Müslüm Ç., saldırganlara asker olduğunu söylemesine rağmen zanlılardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla bel kısmından yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı.

Polis görme engelli taraftara maçı anlattı... Hem duygulandırdı, hem alkışlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.