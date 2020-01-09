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Güncel

Bursa’da vahşet! Ağzını bantlayıp kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış vaziyette bir erkek cesedi bulundu .

IHA09.01.2020  15:31 - Güncelleme: 09.01.2020  15:31

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CESEDİN BİRKAÇ GÜNLÜK OLDUĞU ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi. Cesedin çürümeye başladığı, başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

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