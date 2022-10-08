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Bursa'da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı

Bursa'da yakıtı bittiği için yolda kalan aracın sürücüsüne yardım eden bir kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 07:00 - Güncelleme:
Bursa'da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı
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Özlem Öztürk (22) idaresindeki 81 KB 212 plakalı otomobil, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yakıtı bitince yolda kaldı. Yoldan geçen Emre Tode (21), Öztürk'ün aracına yakıt alıp araca aktarırken, arkadan gelen G.Ö. yönetimindeki 16 AVK 147 plakalı otomobil Tode'ye çarptı.

Tode, çarpmanın etkisiyle araçla yol kenarındaki bariyerler arasında sıkıştı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tode, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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