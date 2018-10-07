Bursa'da yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, at arabasıyla gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.
- DHA
Olay İnegöl'ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.
AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER
At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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