Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı, bu kişilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen D.B, A.E, G.K, A.A, K.İ. ve E.A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden K.İ, A.A. ve A.E, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı, D.B. ve G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.A'nın ise savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.