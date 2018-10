Bursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 kaçak göçmen yakalandı Bursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs şehir merkezinde tuvalet molası verdikleri anda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçak göçmenleri tehlikeli yolculuğu İHA muhabirleri tarafından an be an kaydedildi. Bir kamyonetin kasasında üst üste oturan 20 göçmen sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.