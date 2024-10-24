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Güncel

Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
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Yabancı uyruklu Visam E.E. idaresindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.

Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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