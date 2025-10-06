İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Bursa'da yedek parça dükkanında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Ekim 2025 Pazartesi 01:32
Bursa'da yedek parça dükkanında yangın
İlçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.

