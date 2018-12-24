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Bursa'da yoğun sis etkili oldu

Bursa'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı.

  • DHA
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Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı.
 
Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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