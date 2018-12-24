Bursa'da yoğun sis etkili oldu
Bursa'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı.
- DHA
Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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