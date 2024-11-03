İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Güncel

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

AA3 Kasım 2024 Pazar 08:21 - Güncelleme:
Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
ABONE OL

İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınlarında Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı.

Otobüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.