Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı

Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı ile Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve Göksel Ç. yönetimindeki 16 T 0645 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, isimleri öğrenilemeyen 3 polis memuru ile servisteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralı polisler Çekirge Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.