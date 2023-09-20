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Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı

Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 03:04 - Güncelleme:
Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı
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Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı ile Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve Göksel Ç. yönetimindeki 16 T 0645 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, isimleri öğrenilemeyen 3 polis memuru ile servisteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralı polisler Çekirge Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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