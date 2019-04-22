13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8438
  • 6,5764
  • 239.543
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'daki define olayında 'eski istihbaratçı' detayı

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde mağarada define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 1'inin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Mümin Sarıdoğan'ın kendisini 'eski istihbaratçı' olarak tanıtarak kazı ekibi kurduğu, halen tedavi altında olan Recep E.'nin ise geçen yıl olay yerine yakın bir bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı orataya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde 4 gün önce yaşanan olayda, mağarada define aramak için açtıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan Recep E. (58), Adem M. (45), Gökhan K. (46), Halil S. (39), Günay K.(46) ve Ömer K.'nin(35) İznik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.  Olaydan sonra kuyuya girenlere gözcülük yaptıkları iddiasıyla gözaltına İ.T., T.C.ve H.A. ile kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H.'nin ise jandarmadaki sorguları tamamlandı. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
 
'ESKİ İSTİHBARATÇIYIM' DİYEREK, EKİP KURMUŞ
 
Şüphelilerin alınan ifadelerinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mümin Sarıdoğan'ın kendisini eski istihbaratçı olarak tanıtıp, Kocaeli'nde yaşadığını söylediği ortaya çıktı.  Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan ile birlikte, kazı ekibi kurduğu ve bu grubta yer alanlarla, polisin teknik takibine  takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleştiği belirlendi.
 
Tedavisi süren ve durumu ağır olan Recep E.'nin ise geçtiğimiz yıl aynı bölgede kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandığı tespit edildi. Recep E. hakkında bu tarihte yasal işlem yapıldığı bildirildi.
 
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ, KUYUYU İNCELEMEYE ALDI
 
Öte yandan İznik Müze Müdürlüğü yetkileri ile arkeologlar, kaçak kazı yapılan mağara ve kuyuyu incelemeye aldı. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından herhangi bir tarihi esere rastlanmadığı belirtildi.
 
 
 

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Geline bardak kırdırıp, damadı yumrukladılar

Geline bardak kırdırıp, damadı yumrukladılar

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA