Bursa'daki define olayında 'eski istihbaratçı' detayı

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde 4 gün önce yaşanan olayda, mağarada define aramak için açtıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan Recep E. (58), Adem M. (45), Gökhan K. (46), Halil S. (39), Günay K.(46) ve Ömer K.'nin(35) İznik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Olaydan sonra kuyuya girenlere gözcülük yaptıkları iddiasıyla gözaltına İ.T., T.C.ve H.A. ile kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H.'nin ise jandarmadaki sorguları tamamlandı. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'ESKİ İSTİHBARATÇIYIM' DİYEREK, EKİP KURMUŞ

Şüphelilerin alınan ifadelerinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mümin Sarıdoğan'ın kendisini eski istihbaratçı olarak tanıtıp, Kocaeli'nde yaşadığını söylediği ortaya çıktı. Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan ile birlikte, kazı ekibi kurduğu ve bu grubta yer alanlarla, polisin teknik takibine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleştiği belirlendi.

Tedavisi süren ve durumu ağır olan Recep E.'nin ise geçtiğimiz yıl aynı bölgede kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandığı tespit edildi. Recep E. hakkında bu tarihte yasal işlem yapıldığı bildirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ, KUYUYU İNCELEMEYE ALDI

Öte yandan İznik Müze Müdürlüğü yetkileri ile arkeologlar, kaçak kazı yapılan mağara ve kuyuyu incelemeye aldı. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından herhangi bir tarihi esere rastlanmadığı belirtildi.