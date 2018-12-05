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Bursa'daki FETÖ/PDY davası görülmeye devam etti

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Vali Harput'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Son savunmaları alınan bazı sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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