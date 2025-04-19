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Bursa'daki kazada polis aracındaki 2 memur yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 07:05 - Güncelleme:
Bursa'daki kazada polis aracındaki 2 memur yaralandı
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Polis memuru A.D. (33) idaresindeki polis aracı ile Gürkan B. (33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak'ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada, polis aracının sürücüsü ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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