Operasyon Bakan Soylu'nun uğurlama konuşmasıyla başladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin görüntüler yayınlandı. 70 adrese düzenlenen baskında, 95 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevli personeli uğurlamasıyla başladı. Bakan Soylu, operasyonda görev alan personele hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yüz akı, kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatı ve görevini başarıyla Bursa'da yapan çok kıymetli arkadaşlarım. 20 Eylül'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çok başarılıydı. Ülkemizin birçok ilinde yapılıyor ama Bursa'da yeni bir başarıyı ortaya koydunuz. İkincisini bu sabah gerçekleştireceksiniz. 1730 arkadaşımızla beraber inşallah ayağınıza herhangi bir taş değmeden, herhangi bir kazayla belayla karşı karşıya kalmadan Cenab-ı Allah'tan niyazımız, duamız budur. Bu operasyonu da başaracağınıza inanıyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah muhafaza etsin. Allah'a emanet olun" dedi.

KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Önce şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahalleler, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri tarafından ablukaya alındı ardından operasyon düğmesine basıldı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapılarını kırarak girdiği evlerde şüpheliler yakalandı. Bu anlar, polis kamerasınca anbean kaydedildi.

16 KİLO 882 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 16 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 4 aydır süren çalışmalar sonucunda, 110 şüpheliden 95'inin yakalandığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 sentetik ecza hap, 6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiştir. Planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel, 3 insansız hava aracı ve 15 narkotik dedektör köpeği ile 1 helikopterin katılımıyla 70 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."