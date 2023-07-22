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Bursa'daki orman yangınları söndürüldü

Bursa'da aynı saatlerde 2 noktada çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Bursa'daki orman yangınları söndürüldü
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Bursa-Orhaneli kara yolu Gümüştepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterle de müdahale edilen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Mürseller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

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