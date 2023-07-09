Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ersel Tuğrul idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki mobilya mağazası vitrinini kırıp kolona hasar verdi, ardından yanında bulunan restorana girdi.

Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğrul araçta sıkışırken, yanında bulunan Cengizhan B, Ercan Ö, Gökan D. ile Kadir Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araçtakilerin eğlenceden döndükleri ve yemek yemeye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

