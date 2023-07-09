İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncel

Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, servis aracının kontrolden çıkarak mağaza ve restorana girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 06:53 - Güncelleme:
Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Ersel Tuğrul idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki mobilya mağazası vitrinini kırıp kolona hasar verdi, ardından yanında bulunan restorana girdi.

Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğrul araçta sıkışırken, yanında bulunan Cengizhan B, Ercan Ö, Gökan D. ile Kadir Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araçtakilerin eğlenceden döndükleri ve yemek yemeye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.