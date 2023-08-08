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Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen otomobildeki ağır yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti, kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 07:02 - Güncelleme:
Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Çavdar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki toprak alana girerek takla atmış, kazada sürücü olay yerinde, araçtaki Eren Kaya (21) ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edilmişti.

Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

  • Orhangazi trafik kazası
  • Otomobil devrilme
  • Ağır yaralı ölümü

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