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Bursa'daki yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Bursa'daki yangına müdahale sürüyor
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Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdi.

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