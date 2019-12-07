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Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi

Bursa'da 13 ayrı ev ile çok sayıda otomobil hırsızlığına karıştıkları belirlenen İstanbul merkezli hırsızlık çetesi, Bursa polisinin titiz çalışması sonucu çökertildi. 270 ayrı iş yeri kamerasını tek tek inceleyen ekipler 13 bin araç içerisinden hırsızları belirleyip yakaladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, son iki ayda Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan 13 ayrı ikamette meydana gelen evden hırsızlık ve oto hırsızlığı olayları ilgili soruşturma yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerin bulunduğu Mahalle, Sokak ve güzergâhlarda 270 iş yeri ve ikametlere ait güvenlik kameralarından 13 bin ayrı aracın geçişini incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bir plakaya ulaşan ekipler aracın plakasından sahibine daha sonrada şüphelilere ulaştı. Şüphelilerin İstanbul'da suç örgütü kurup çevre illerde hırsızlık yaptıklarının anlaşılması üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince kurulan özel ekip geçtiğimiz Salı günü İstanbul'a giderek olayın şüphelileri oldukları belirlenen E.C., O.Ç., M.Y., B.K., T.K. isimli 5 şüpheliyi yakalayarak Bursa'ya getirdi. Yakalanan şahıslara liderlik ettiği anlaşılan A.C. isimli zanlının ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce farklı suçtan yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirlendi.
 
Olayın mağduru ev sahiplerinden çok sayıda ziynet eşyası, nakit para, araç ve elektronik malzemeler çalınırken devam eden çalışmalarda hırsızlık olaylarında kullanılan araç ve çeşitli malzemelerde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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