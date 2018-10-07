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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde bazı kişiler silahlarla havaya ateş etti.
 
Bir silahtan çıkan kurşun, davetlilerden Necmi Çelik'e isabet etti.
 
Çelik'in yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Ekiplerce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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