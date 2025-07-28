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  • Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 06:31 - Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."

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