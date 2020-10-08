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Bursa'nın turistik alanları atlı polislere emanet

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, turistik alanlar ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde göreve başlayacak. Reşat Oyal Kültür Parkı'nda devriye gezen atlı polisleri gören vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:51
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İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Atlı Polis Grup Amirliği kurulacak.

Bu kapsamda ekiplerin hazırlıkları devam ederken, "Nutuk", "Sancak", "Altay", "Canberk" ve "Van Persie" isimli eğitimli atlar Osmangazi ilçesinde kendileri için özel hazırlanan alana getirildi.

Burada eğitimleri devam eden atların, binici polislerle uyum çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda zaman zaman görev yapacakları alanlara da giden atlı polislere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Reşat Oyal Kültür Parkı'nda devriye gezen atlı polisleri gören vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı birliklerin, bir süre sonra kentteki tarihi ve turistik mekanlar ile sahil bölgelerinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve spor müsabakalarında devriye görevlerine başlayacakları öğrenildi.

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