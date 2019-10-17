Bütçe Kanun Teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, '2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır.' dedi
- AA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır." dedi.
Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:,
2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.
2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.
Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak.
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