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Büyük Çamlıca Camisi'nde kurra hafızlarının icazet merasimi yapıldı

Darülkurra Vakfınca, eğitimlerini tamamlayan 126 kurra hafızı için Büyük Çamlıca Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Büyük Çamlıca Camisi'nde kurra hafızlarının icazet merasimi yapıldı
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Darülkurra Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Danış, AA muhabirine, vakfın kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar 200 öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camisi'nin de imam hatibi olan Danış, "Bugün burada icazet alacak 126 kurra hafızımız bulunuyor. Bizim vakıfta akşam ve sabah grupları var. Sabah namazından sonra öğlene kadar okuyanlar ki bunların çoğu imam müezzindir. Sabah namazından öğlene kadar ve akşam namazından ya da yatsı namazından sonra geç saatlere kadar okuyan gruplarımız da var." dedi.

Danış, kurra hafızlarının 3 yıllık eğitimden sonra mezun olduğunu kaydederek, icazet merasiminin halkın huzurundaki son ders halkası olduğunu anlattı.

  • icazet merasimi
  • hafız eğitimi
  • Darülkurra Vakfı

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