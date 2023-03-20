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Büyük depremin yeni görüntüleri anbean kameralara yansıdı

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları da anbean kameralara yansıdı.

IHA20 Mart 2023 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Büyük depremin yeni görüntüleri anbean kameralara yansıdı
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Malatya'da 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'ta bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle sağa sola kaçıştıkları görülürken, trafikte seyir halinde olan bir aracın ise çöken binanın oluşturduğu toz bulutu arasında gözden kaybolduğu görülüyor.

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