İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı.

IHA25 Şubat 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL

Hatay'da yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.