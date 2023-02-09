Büyük felaket 85 milyonu birleştirdi

Asrın felaketinin ardından devlet kurumları, STK'lar, belediyeler, valilikler, yaşlısı genci tüm halk el ele tutuşup deprem bölgesine gönül köprüsü kurdu. AFAD koordinesinde yardım yarışı sürdürülüyor.

Depremin hemen ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tüm rektörlerle deprem koordinasyon iletişim ağı oluşturdu. Toplam 208 üniversite, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Üniversitelerin güvenli mekânlarında depremzedelere barınma ve yemek hizmeti veriliyor Üniversitelerde oluşturulan yardım toplama merkezlerinde on binlerce üniversite personeli ve öğrenci vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini paketleyip bölgeye ulaştırılacak kamyonlara yüklendi. Hatay'da Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gençler, depremde umudun sembolü haline gelen 2 aylık Mehmet Çınar'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri 12 yaşındaki Merve'yi enkazdan sağ çıkardı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de depremzede vatandaşlarımıza el uzatmak için çalışıyor. Okullar tatil olmasına rağmen İstanbul'daki mesleki ve teknik Anadolu liseleri, deprem bölgelerine göndermek üzere 40 bin sandviç paketledi. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de bölgeye mobil mutfak, gönüllü öğretmen ve mutfak personeli gönderildi. Yurt genelindeki birçok meslek lisesinde de ekmek yapılıp bölgeye gönderildi.

HERKES EL ATTI

Kırıkkale'nin Yukarımahmutlar Köyü imamı Ahmet Taş ve 2 kızı, 2 yıldır umreye gitmek için biriktirdikleri 84 bin TL'yi bağışladı. Bolu'da yaşayan Fatma Ataş (75), elinde bastonla geldiği yardım noktasında, kendi ördüğü patikleri gönderdi. Bartınlı kadınlar, pazarda satmak için yaptıkları atkı, yün çorap, patik, şapka, battaniye ve eldivenleri, depremzedelere gönderdi. Edirne'de 150 kadın kıyafet dikiyor, Antalyalı kadınlar atkı, bere ve eldiven örüyor.

Kastamonu Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil atölyesi vatandaşların da desteğiyle dikilen 6 bin battaniyeyi gönderdi. Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki atölyede de 6 bin 500 battaniye dikilecek. Denizli'nin Çal ilçesinde kadınlar 10 güne dayanıklı katmer ve çörek yapıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde esnaflık yapan 15 kişilik grup, Adıyaman Valiliği önüne kazan kurup çorba dağıttı. Ankara'daki taksi şoförleri 3 günlük kazançlarını bağışladı.

BU LİSTEYE BAKMADAN YARDIM GÖNDERMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesini belirledi. Listede şu ürünler yer aldı:

Elektrikli ısıtıcı

Büyük-küçük tüp

Odun sobası, kömür sobası

Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

Kadın-erkek iç giyim ve çorap

Kadın-erkek ayakkabı

Kadın-erkek polar

Kadın-erkek içlik

Yağmurluk-panço

Uyku tulumu-yastık

Yatak ve nevresim takımı

Tek kullanımlık tabakbardak- çatal-kaşık

Tava-ketıl

Kavurma-barbunya - peynir-konserve

Çay-kahve

Kaşar-peynirzeytin

Su-ekmekhazır gıda

TSK'NIN AKARYAKITI DEPREM BÖLGESİNE

Zorlu kış koşulları nedeniyle deprem bölgesindeki vatandaşlar ulaşım ve ısınma için akaryakıt bayilerine akın ederken İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinesinde bir akaryakıt seferberliği çalışması başlatıldı. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya bağlı Dış Takviye Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve yaklaşık 3 bin 200 kilometre boru hattından oluşan NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi'nden depremzedelere akaryakıt temin edilmeye başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı'nca bölgedeki akaryakıt, bayiler aracılığıyla vatandaşa ulaştırılıyor" dedi. Önceki gün Malatya'ya 10 tanker akaryakıt verildiğini anlatan Aktaş, "Kahramanmaraş'a, Elbistan'a ve Hatay'a da akaryakıt gönderilecek. Batman rafineriden, Mersin Ataş'tan yakıt gönderiliyor" dedi. Aktaş, deprem bölgesinde normal zamanın 10 katı bir akaryakıt talebi olduğuna dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığı akaryakıt tankerlerine trafikte geçiş üstünlüğü getirdi" diye konuştu. Aktaş deprem bölgesi dışındaki birçok kişinin de akaryakıt tankerlerini AFAD'ın hizmetine sunduğunu açıkladı.

STK'LAR, VALİLİKLER BELEDİYELER İŞBAŞINDA

İlim Yayma Vakfı, AFAD koordinasyonunda, 3 TIR su, 8 TIR hijyen ve temizlik ürünü, 2 TIR gıda, bin 100 battaniye, 1 TIR meşrubatı bölgeye gönderdi. ÖNDER ise deprem bölgesindeki köylere yardımlarını ulaştırdı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı koordinasyonunda 19 belediye ve 25 ilçe başkanlığı, 350 personel, 93 gıda TIR'ı, 105 iş makinesi, 17 kamyon, 17 binek araç, 4 mobil mutfak ve 3 çorba aracı gönderildi. İstanbul'da Esenler Belediyesi 40 TIR, Bahçelievler Belediyesi 20 TIR yardım yolladı. Üsküdar Belediyesi İskenderun'da mobil aşevi kurdu. Sinop'tan 26 TIR, 13 kamyon ve 2 kamyonet, Kocaeli'nden 60 TIR insani yardım bölgeye gönderildi.