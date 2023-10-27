İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi'nin programı belli oldu.

Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri katılacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Büyük Filistin Mitingi'nde ayrıca dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitingde sanatçıların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim yer alacak.

Büyük Filistin Mitingi'ne yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları da mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.