Büyük göçün yüzde yüzde 97'si tamam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan CNN TÜRK'te 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma ile ilgili "Saat 10.00 itibari ile taşınma işleminin yüzde 97'si tamamlandı" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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