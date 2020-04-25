Büyük ''ilaç'' oyunu ortaya çıktı: Dünyaya yalan söylediler!

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:11 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 03:11

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede aşı çalışmaları dışında tek umut olarak görülen Ebola ilacı Remdesivir ile ilgili çıkan "Koronavirüse karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, olayın ardından özür dileyerek "Remdesivir etkisiz" yazısını geri çekti.

Dünya Sağlık Örgütü, olayın ortaya çıkmasının ardından özür dileyerek "Remdesivir etkisiz" yazısını geri çekerken, Çin'in bu adımının ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin eleştirileri üzerine böyle bir dezenformasyona başvurduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’den gelen yetersiz ve az kişiyle yapıldığı belirtilen deneyleri ‘yanlışlıkla’ sayfasına koyduğunu resmen kabul etti. Çin tarafından ise bu deneylerin kasıtlı olarak yapıldığı ve corona virüsü salgınına yönelik üzerinde çalışılan Remdesivir ilacının ön plana çıkmaması için böyle bir propagandaya başvurulduğu açıklandı.

“DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİLER”

ABD merkezli ilaç üreticisi Gilead, Çin’in ilacın etkisiz olduğuna ilişkin açıklamasının ve gösterdikleri deneylerin toptan yanlış olduğunu ve dünyaya yalan söylediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Çin’in yaptıkları araştırmalar, ilacın etkisizliği nedeniyle değil, katılımın az olması nedeniyle iptal oldu. Ayrıca yapılan araştırmalar, bir sonuç doğuran araştırmalar değildir” ifadesi kullanıldı.

RESMİ AÇIKLAMA: GERİ ÇEKTİK

Dünya Sağlık Örgütü Basın Sözcüsü Tarik Jasarevic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çin'in açıklamasının yanlış olduğunu ve hiçbir araştırmaya dayanmadığını fark eder etmez, Remdesivir'le ilgili açıklamamızı geri çektik” dedi. Bu açıklama, TIME dergisi ve TIP bilim dergisi STAT'ta da yer aldı.

Çin’in ABD’li ilaç firmasına karşı patent savaşına girmesi nedeniyle böyle bir taktiğe başvurduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump tarafından “Çin’in etkisinde” diye suçlanan Dünya Sağlık Örgütü’nde ise bu olay ‘skandal’ diye nitelendirilirken, kurumda istifaların yaşanabileceği belirtiliyor.