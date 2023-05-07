Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım: 1 milyon 700 bin kişi Başkan Erdoğan'ı selamladı

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde katıldı.

İstanbul'da büyük buluşma! Tarihi günde rekor katılım Sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Başkan Erdoğan, alanı dolduran yüzbinlerce kişiye hitap etti.

Mitinge katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, "İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

TARİHİ MİTİNGE REKOR KATILIM

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" başladı. Yoğun katılımın devam ettiği miting alanı görüntülendi.