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Güncel

Büyük kongrede tüzük değişikliği... AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseliyor

AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseliyor. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliğiyle Merkez Yürütme Kurulunda üç yeni başkanlığın ihdas edileceğini açıkladı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 11:25 - Güncelleme:
Büyük kongrede tüzük değişikliği... AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseliyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.

Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı, "Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştiriliyor. 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor." bilgisini paylaştı.

Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak.

Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.

  • AK Parti
  • genel başkan yardımcısı
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