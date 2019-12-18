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Güncel

Büyük panik! 'FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyerek ortalığı karıştırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı.

18.12.2019  11:09 - Güncelleme: 18.12.2019  11:09
Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.
 
Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.
 
Sabah'ın elde ettiği görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.
 
Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

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