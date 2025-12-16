İSTANBUL 12°C / 5°C
  Büyük proje için tarih verildi! Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Güncel

Büyük proje için tarih verildi! Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

2026 ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı treni raylara indireceklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, test sürüşlerinin ise Sakarya'da gerçekleştireceklerini dile getirdi. Boyraz, 'İnşallah daha büyük projeleri de sizlerle yapacağız. Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek' ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2025 Salı 20:05
Büyük proje için tarih verildi! Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Boyraz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer söyleşisi programında yaptığı konuşmada, gençliğe önem veren bir kişi olduğunu belirtti.

"Ulaştırma Festivali Projesi"ni geliştirdiklerini ve burada deneyim, tecrübe, bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Boyraz, gençlere staj ve kariyer imkanları sunduklarını ifade etti.

Boyraz, bakanlık olarak ulaşımın her aşamasında bir hikaye yazdıklarını vurgulayarak, bu yol arkadaşlığında gençlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

YERLİ TREN MÜJDESİ

Hızlı trenin önemine değinen Boyraz, "Hızlı tren setlerini yurt dışından ithal ediyorduk, inşallah yenisini biz yapıyoruz artık. Ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı trenimizi inşallah raylara indiriyoruz." dedi.

"80 DAKİKADA GİDECEK"

Saatte 225 kilometre hızla gidecek trenin test sürüşlerinin ocak ayında Sakarya'da başlayacağını müjdeleyen Boyraz, "İnşallah daha büyük projeleri de sizlerle yapacağız. Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek." diye konuştu.

Boyraz, bakanlığın projeleri ve savunma sanayinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de hayat hikayesini paylaşarak, Türk güreşinin hedeflerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünde kıdemli foto muhabiri olarak görev yapan Özkan Bilgin, sinema oyuncusu Mustafa Üstün ile doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın da mesleki tecrübelerini paylaştığı programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile öğrenciler katıldı.

