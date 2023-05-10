Büyük rezalet! CHP'de depremzede kadına taciz

CHP'de taciz skandalları bu kez depremzedeye yapıldı. Trabzon'da deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T. A. (35) CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün il yönetim kurulu üyesi K.G'ye depremzede kadına yardım edin talimatı verildi.

Bunu üzerine whatsapptan konuşan ve yardım bekleyen depremzede kadına CHP İl yönetim kurulu üyesi K.G, buluşma teklifinde bulundu CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G tarafından tacize uğrayan depremzede kadın T. A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İşte o taciz yazışmalarının detaylarına SABAH ulaştı.

5 Nisan 2023 tarihinde, gece saatlerinde CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'nin depremzede kadını gece saatlerinde Whatsapptan üzerinden sabah saatlerinde erken buluşma teklifi ettiği görüldü.

Whatsapp konuşmasının devamında ise CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine" Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.

K.G'nin bu teklifini sorgulayan depremzede kadın T.A ise, " küçük oğlumu kime emanet edeyim" dediğinde ise CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G de, "Ayarlarsın sen. Ne alaka beklesin, beklesin biraz işte, çocuk değil ya. Büyük oğlana. Dağa çıkarız, gezeriz" diyerek cevap verdi. Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 2 çocuğuyla Trabzon'a gelerek KYK yurdunda misafir edilen T. A. (35) yaşadığı iğrenç olayı anlattı.

BU ŞAHSIMA YAPILAN HAKARETTİR

Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 4 aydır eşinden ayrı yaşayarak 2 buçuk aydır Trabzon'da KYK yurtlarında misafir edilen T. A. (35), bir tanışım sayesinde CHP Trabzon İl Başkanlığına giderek maddi yardım istedim. İl başkanı kadın, yanında bulunan kişiye talimat verdi. O kişi ise il yönetim kurulu üyesi K.Gi isimli kişi sabahtan akşama kadar çalıştığını ve hafta sonu ancak yardım konusunda arayacağını söyledi.

5 Nisan gecesi bana whatsapptan sana yardım edeceğim, yarın sabah alırım seni dağlara çıkarız diye teklifte bulundu. Bende ona" ben evliyim, ne demek bu, sizin yardım yapacağınızın anlamı bu mu?" dedim. Daha sonra onunla ilgili CHP'de bulunan kişilerle görüştüm. Partinin yetkili isimleri ise bana "o kişiyi disiplin suçundan partiden atacağız, sonra sen adli işlem başlatabilirsin" dedi.

Bu olay benim şahsıma hakarettir.12 yaşında ve 9 yaşında iki erkek çocuğum var. Büyük oğlum da bu olaya çok sinirlendi. CHP li yöneticinin bana yardım yapma isteğinin ise amacının dışına çıkmıştır. Maksatı ise benimle oturmak, çay kahve içmekmiş" Bu yaşadığım taciz olayıyla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağım" dedi

CHP'lilerin ise oy istemek için kaldığımız yurda geldiklerinde ise onlara "siz sakın milletten oy istemeyin, sizin sözünüze ve size inanmıyorum" dediğimde bana CHP'li yetkililer "sen farklı konuları karıştırma, biz seçim çalışması için buradayız" diyerek oradan uzaklaştılar.

ONLARA HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM

Yaşadığı taciz olayı sonrası "onlara hakkımı helal etmeyeceğim" diyen T. A. (35), bana yardım sözü veren CHP il yöneticisi, birkaç kez telefonla beni arayarak" akşam alayım seni kahve içelim, sohbet edelim" diye iğrenç tekliflerde bulundu. Bende ona ise "sizin amacınız ne? Ben 2 oğlumla burada yurtta kalıyorum. Yardım desteği vereceğiz dediniz, başka teklifte bulunuyorsunuz. Yazıklar olsun" deyip o kişinin telefonunu da engelledim", dedi.