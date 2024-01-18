Büyük skandal! Başkentliye arsenikli su içirmişler

Ankara'da içme suyunda yapılan analizde suda yüksek oranda arsenik tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda "Uygun değil" ibaresi bulunan raporu vatandaşlardan gizlediği ortaya çıktı.

Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin başkentin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde çeşitli noktalardan aldığı numunelerde bir ilçenin bazı mahallelerinde içme suyunda arsenik bulunduğu tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Ayaş'ın bir mahallesinde 41,104 oranında arsenik tespit edilirken Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı'da da sularda arsenik olduğu öğrenildi.

BU OLUMSUZLUKLARIN İNSAN VÜCUDUNA ETKİLERİ

Koliform bakteri: Bu mikroskobik canlıların bulunması ise ciddi sağlık tehditlerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla içme sularda mikrobiyolojik parametrelere çok dikkat edilmelidir. Koliform mikroorganizması da deri, mide ve bağırsak enfeksiyonu gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olan bir bakteridir.

Escherichia Coli: Bu mikroorganizmalar ile kontamine olan içme suları ishal ve mide bulantısı ile seyreden mide-bağırsak hastalıklarına sebep olabilirler. Bu etkiler çok çeşitlidir ve özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve immun sistemi zayıf kişilerde yüksek oranda hayati tehlike söz konusudur. Alüminyum: Fazlası suya bulanık mavimsi bir görünüş verir. Vücutta fazla birikmesi nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Arsenik: Cilt kanserine ek olarak, uzun süreli arsenik maruziyeti de mesane ve akciğer kanserlerine neden olabilir.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC); arsenik ve arsenik bileşiklerini insanlar için kanserojen olarak sınıflandırmıştır ve ayrıca içme suyunda arsenikin insanlar için kanserojen olduğunu belirtmiştir. Nitrat: Sürekli olarak yüksek Nitrat içeren suları içmek ölüme yol açabilir.

Boğaz hastalıklarına ve kan hastalıklarına yol açabilir. Bebeklere kesinlikle Nitratlı su içirilmemelidir. Mavihastalık denilen kan zehirlenmesine sebebiyet verir. Evsel ve Endüstriyel kirlenmeden ve de tarımda kullanılan gübrelemeden kaynaklanır.

Mangan: Mangan insan hayatını ciddi anlamda etkiler, geçici ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Kronik bronşit ve kas zayıflığına neden olan mangan kas zayıflığı, uykusuzluk, güçsüzlük, şişmanlığa, deri problemlerine, doğumlarda problemler, saç rengi ve kan şekeri bozukluklarına neden olmaktadır.

'24 SAATTE 2 SAAT SU AKIYOR'

Polatlı Karahamzalı Köyü Muhtarı Mustafa Ercan: Gündüz tamamen su yok. Köyde 24 saat içinde 2-3 saat su veriliyor. Zaten bu suyu da sağlıksız olduğu için içmiyoruz. 'Sağlıksız su yetmiyor, 63'lük boru takalım' dedim, Mansur Yavaş 'Tamam' dedi. Öylece kaldı ve yaptıramadım. Ben 4 kez başvurdum onay çıktı, yine şebeke suyu yok. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yazın da tankerde su ısınıyor ve hayvanlar hastalanıyor. Kanalizasyon yok, altyapı yok ve sinekten dışarı çıkamıyorsun.

'HAZIR SU ALIYORUZ'

Polatlı Hasan Basri Köyü Muhtarı Davut Yavaş: "Polatlı'nın içme suyu sorununu çözdük" diye Ankara'nın dört bir yanına afişler asıp hizmet ediliyor algısı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önce sağlıklı su versin. Şebeke suyu versin, sağlıklı su versin, zehir içmemek için hazır su alıyoruz. Biz sularımızı köy çeşmelerinden içeriz. Çünkü çoluk çocuğumuz hastalandı. 5 yılı boşa gitti Ankara'nın.

BAŞKENTE YAZIK

Salih Tekintaş: Duyduklarımız doğruysa çok korkunç. Arsenikli su demek, zehirli su demek. Başkentimize yazık gerçekten. Göreve gelmeden arsenikli su tehlikesini seçim meydanlarında malzeme yapan başkan bugün bizlere içiriyor. Mazgalları temizleyemeyen, mazgalların üstünü asfaltla kapatamayan bir belediye başkanı varsa o şehirde arsenikli su olması çok normal.