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Büyük tepki çekmişti! Büyükçekmece'de parti verenlerin cezası belli oldu

BÜYÜKÇEKMECE'de villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ev hapsi cezası verildi.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:06
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Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terkedemeyecek.

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