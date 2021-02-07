Büyük tepki çekmişti! Çocuklarını darbeden anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

AA/DHA 07 Şubat 2021 Pazar 10:21 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 10:21

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan N.S'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından N.S'nin geçen yıl 4 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı açıklandı.

ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek, şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı.

Annesinden şiddet gören çocuğun görüntüleri hakkında Bakanlık'tan açıklama

Bunun üzerine anne N.S. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.B, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S. "kasten öldürmeye teşebbüs", H.B. de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olay tarihinde H.B. ile yaşayan N.S'nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu, çocukların devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.