Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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