Büyük tepki çekti! Can Ataklı hazımsızlıkta zirve yaptı

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Gaz Sahası'na ilişkin verdiği müjdelerin sevinci yaşanırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı Başkan Erdoğan'ın müjdelerini hedef aldı.

Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia eden Ataklı, Türkiye'yi 20-30 yıl ayakta tutacak bir rezervin olmadığını iddia etti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinde mihenk taşı olarak kabul edilen İHA/SİHA'ları hedef almasıyla gündeme gelen Can Ataklı, bu kez de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerini küçümsedi.

"BÜYÜK BİR KANDIRMACA"

Vatandaşları "cahillikle" suçlayan Ataklı, şöyle konuştu:

"Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik..."

"KARADENİZ'DEN ÇIKAN GAZ RUS GAZI"

"Şimdi seçime gidiyoruz. Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Seçime doğru gidiyoruz. Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğalgazı getirdik falan... Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.

Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada."