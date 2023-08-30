Büyük Zafer'in 101. yılı İstanbul Valiliğince yapılan törenle kutlanıyor

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul Valiliğince Taksim'de yapılan törende Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Gül, Orgeneral Sivri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrikleri kabul etti.