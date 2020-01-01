İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9477
  • EURO
    6,6607
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114425
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı
Güncel

Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı

Büyükada’dan Bostancı’ya gitmekte olan vapur arızalandı. Büyükada açıklarında mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA01.01.2020  10:14 - Güncelleme: 01.01.2020  10:14
Olay, geçtiğimiz gün saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Bostancı’ya gitmek üzere Büyükada iskelesinden kalkan bir vapur denizin ortasında arızalandı. Büyükada açıklarında arızalanan vapurun yolcuları büyük panik yaşadı. Mahsur kalan yolcuları kurtarmak için vapurun yanına başka bir vapur yanaştı. İki vapur birbirine halatlarla bağlandı. Yolcular vapurların arasında kurulan bağlantılar ile diğer vapura geçiş yaparak kurtuldu.


O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan vapur denizin ortasında kalıyor. Başka bir vapur arızalanan vapurun yanına yaklaşıp halatlarla bağlanıyor ve yolcular diğer vapura geçiş yapıyor.

Bakan Akar, 3 dakikada 2019 yılında icra edilen faaliyetleri anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Irak olayları büyüyor! ABD asker gönderdi
Irak olayları büyüyor! ABD asker gönderdi

Irak olayları büyüyor! ABD asker gönderdi

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler
Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!
Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Yılbaşı gecesi facia
Yılbaşı gecesi facia

Yılbaşı gecesi facia
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.