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Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı

Büyükada'da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Büyükada Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
 
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
 
Yangına müdahale sürüyor

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