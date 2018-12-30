Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükada'da denizde can pazarı

İstanbul Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Büyükada'dan kalkan 'Demokan' adlı motorda yaşandı. Edinilen bilgilere göre motorda seyahat eden yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı. Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Meclis´teki gibi her İstanbullu´nun başkanı olacağım'

'Meclis´teki gibi her İstanbullu´nun başkanı olacağım'

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA