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Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.

  • İHA
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Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyükanıt için Selimiye Kışlası’nda basına kapalı olarak askeri tören düzenlendi. Ardından cenaze, Üsküdar’daki Selimiye Camisi'ne getirildi. 
 
Yaşar Büyükanıt’ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çelenk gönderdi.
 
Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükanıt’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.
 
Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ile eşi Ercan Caymaz cenazede taziyeleri kabul etti. Bengü Büyükanıt Caymaz, gözyaşlarına boğularak babasının tabutuna dokundu.
 
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Namazın ardından Büyükanıt için dualar edildi, helallik alındı. Ardından cenaze, defnedilmek üzere askeri araca konularak Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü.

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