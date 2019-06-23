Büyükçekmece 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece oy dağılımı nedir?
Büyükçekmece 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Büyükçekmece seçim sonuçları için gözler sandıklarda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Büyükçekmece seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Beyoğlu’nda oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Büyükçekmece’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Büyükçekmece’de toplam sandık sayısı 485’dir. Yerel seçimlerde sonuçların en çok merak edildiği ilçelerin başında Büyükçekmece geliyor. Kesin sonuçlar YKS tarafından açıklanmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Büyükçekmece İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Büyükçekmece’de kim birinci oldu? İşte Büyükçekmece 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
‘Büyükçekmece seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Büyükçekmece’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Büyükçekmece’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına vatandaşlar anbean yanıt arıyor. Büyükçekmece seçim sonuçları için gözler sandıklarda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Büyükçekmece 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. 31 Mart seçimlerinde CHP'li Hasan Akgün yüzde 50,34'lük oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Peki, 23 Haziran Büyükçekmece İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Büyükçekmece kim birinci oldu? 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece’de 23 Haziran 2019 Büyükçekmece seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. İşte Büyükçekmece 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.