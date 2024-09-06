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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında ara karar açıklandı

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

IHA6 Eylül 2024 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında ara karar açıklandı
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Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ZEMİN ETÜDÜ RAPORU BULUNMUYOR"

Duruşmada savunma yapan sanık, Murat Erçelebi, "144 villa projesini çizen kişi Gündüz Çetemen, kendisi vefat ettiği için dava dosyasında şu anda ilk ruhsat tarihi ve öncesine ait zemin etüdü raporu bulunmuyor. Ancak bu raporun şuanda olmayışı daha önceden böyle bir raporun verilmediği anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Mahkemede görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosya içerisinde olmayan ve eklenmesi gereken belgelerin dosyaya eklenerek eksik hususların giderilmesini talep etti.

MAHKEME ARA KARARI AÇIKLADI

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer almıştı. Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların belediyede yapılması gereken işleri bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı.

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