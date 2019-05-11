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Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Büyükçekmece Gölü'ne giren bir kişi aranıyor.

  • DHA
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Göle sabah saatlerinde gelen bir kişi suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kişiyi aramak için kurtarma ekipleri çağrıldı. Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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