Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı
Büyükçekmece Gölü'ne giren bir kişi aranıyor.
- DHA
Göle sabah saatlerinde gelen bir kişi suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kişiyi aramak için kurtarma ekipleri çağrıldı. Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.