Büyükçekmece'de 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar

DHA 2 Kasım 2021 Salı 09:05 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:05

Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi 2. Otoban Caddesi üzerindeki bir hurda deposundan 6 Ekim tarihinde gerçekleşti. Depodan 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde yol kameralarından plakası tespit edilen ticari bir araç ile iki kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin H.K. ve T.K. olduğunu tespit eden ekipler, Esenyurt'ta olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenirken 2 şüpheli 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.